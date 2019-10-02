В Бурятии уволился сотрудник Росгвардии, призвавший коллег не выполнять «заведомо преступные приказы»

В Бурятии уволился сотрудник ФГУП «Охрана» Росгвардии Виктор Хоржиров, который записал к коллегам видеообращение с призывом не превышать полномочия. Об увольнении Хоржиров сообщил в сюжете «Дождя».

«Я ушел добровольно. Я написал заявление по собственному желанию. Руководство пошло мне навстречу. Я не могу сказать, что на меня оказывалось какое-то психологическое давление в силу того, что у меня есть договоренность с руководством о том, что я не распространяюсь, что было», — сказал Хоржиров.

Видеообращение росгвардейца появилось на ютьюбе 15 сентября. В ролике Хоржиров назвал задержания на незаконными и призвал коллег не превышать полномочия и не выполнять «заведомо преступные приказы». В Росгвардии пообещали наказать сотрудника за то, что он записал видео в рабочее время. По данным Baza, Хоржиров признал, что «погорячился», и извинился перед руководством.

Виктор Хоржиров является сторонником КПРФ. В единый день голосования 8 сентября он баллотировался в городской совет Улан-Удэ от коммунистов, но проиграл кандидату от «Единой России».