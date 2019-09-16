«Не превышайте своих полномочий». Сотрудник Росгвардии из Бурятии записал обращение к коллегам из-за митингов в Улан-Удэ

Сотрудник Росгвардии из Бурятии записал видеообращение, в котором призвал коллег не подчиняться «заведомо преступным приказам».

Видео было выложено на ютьюбе 15 сентября. В нем росгвардеец называет задержания на митингах в Улан-Удэ незаконными. «Уважаемые коллеги из Росгвардии, прошу вас не выполнять заведомо преступных приказов. Вы же чьи-то дети, братья, сестры, мужья. Пожалуйста, не превышайте своих полномочий», — заявил росгвардеец.

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Автор ролика зовут Виктор Хоржиров, пишет «Сибирь.Реалии». Росгвардеец заявил изданию, что коллеги отреагировали на его обращение положительно, и увольнением ему пока не угрожают.

Как отмечает «Московский комсомолец в Бурятии», Хоржиров участвовал в выборах 8 сентября. Он баллотировался в городской совет Улан-Удэ от КПРФ, но проиграл кандидату от «Единой России».

Обновлено. По информации издания Baza, Хоржиров извинился перед руководством и признал, что «погорячился».

В Улан-Удэ 9-11 сентября продолжалась стихийная акция протеста. Она началась как митинг в поддержку якутского шамана Александра Габышева, который отправился в Москву для «изгнания Владимира Путина». Позже к ней присоединились представители партии КПРФ, которой проиграл на выборах мэра Улан-Удэ 8 сентября. Протестующие стали требовать перевыборов.

Ночью 12 сентября акцию разогнали сотрудники Росгвардии. Они бросили дымовую шашку в автобус, где находились протестующие, и стали жестко задерживать выбегавших оттуда людей. Позже всех задержанных отпустили. СК возбудил уголовное дело из-за распыления газового баллончика в лицо бойцу Росгвардии. Подозреваемый по делу был арестован.

15 сентября в Улан-Удэ состоялся согласованный митинг, организованный представителями КПРФ. На него пришел глава Бурятии Алексей Цыденов. Его встретили криками «Позор» и «В отставку!».