2ГИС: после запрета хостелов в жилых домах некоторые из них превратились в квартирные бюро

Количество хостелов перестало расти с введением запрета на их размещение в жилых домах, который вступил в силу 1 октября. Об этом говорится в аналитическом материале 2ГИС, который поступил в «Медузу».

С марта (когда приняли закон) по октябрь число хостелов выросло только на 4%, тогда как годом ранее за тот же период — на 12%. Сокращение роста в основном заметно в Перми, Ростове-на-Дону, Красноярске и Екатеринбурге.

При этом обзвон хостелов показал, что некоторые из них переформатировались в квартирные бюро — то есть сдают квартиры в краткосрочную аренду. Другие, расположенные не выше второго этажа, перевели помещения в статус нежилого.

Закон о запрете хостелов в жилых домах был подписан 15 апреля. Сначала его отказались одобрить в Совете Федерации, так как сенаторам не понравилось, что закон вступит в силу немедленно. Затем с Госдумой была согласована отсрочка на полгода.