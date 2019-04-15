Путин подписал закон о запрете хостелов в жилых домах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете хостелов и гостиниц в жилых домах. Документ вступит в силу 1 октября 2019 года.

Закон о хостелах был принят Госдумой 6 марта. Предполагалось, что он вступит в силу через 10 дней после подписания его президентом. Совет Федерации отказался одобрять документ в этой редакции, предложив отстрочить запрет до 1 января 2020 года.

По итогам работы согласительной комиссии был подготовлен компромиссный вариант, по которому запрет на хостелы в жилых домах вступит в силу с 1 октября 2019 года. В этой редакции Госдума и Совет Федерации документ одобрили.

Совет Федерации крайне редко отказывается одобрять законы, принятые Госдумой.