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В Госдуме предложили разрешить ввоз незарегистрированных психотропных лекарств по решению врачебной комиссии

Источник: Парламентская газета
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В Россию могут разрешить ввозить незарегистрированные в стране наркотические и психотропные вещества, при условии, что пациенты предоставят справку, что продающиеся в стране лекарства им не подходят.

Соотвествующие поправки, рассказал депутат от «Единой России» Андрей Исаев, подготовили его однопартийцы из Госдумы и Совета Федерации.

Предполагается, что решение о том, что для данного пациента или группы пациентов не подходят те лекарства, которые есть на территории страны, будет принимать врачебная комиссия.

По словам депутата, речь идет только о наркотических и сильнодействующих психотропных препаратах, которые выписывают небольшим группам больных. «Это больные орфанными заболеваниями, редкими заболеваниями, они все состоят на учете, все проходят лечебные комиссии в обязательном порядке», — уточнил он.

«Нужно, чтобы потребность в том или ином лекарстве установила врачебная комиссия, — подчеркнул депутат. — После этого принимается решение о закупке соответствующих препаратов. Ими будут снабжаться все пациенты до тех пор, пока отечественные предприятия не начнут выпускать аналогичные лекарства».

Парламентская газета

Андрей Исаев руководит межфракционной рабочей группы по лекарственному обеспечению граждан и занимает пост заместителя главы фракции «Единой России» в Госдуме.

Известно о нескольких случаях, когда родители больных детей заказывали за границей лекарства, незарегистрированные в России, и становились фигурантами уголовных дел. После очередного такого случая, связанного с лекарством «Фризиум», правительство РФ распорядилось выделить средства для закупки незарегистрированных в России препаратов для детей, содержащих психотропные вещества. Власти РФ также пообещали наладить производство таких лекарств на территории страны.

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