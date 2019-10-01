В Госдуме предложили разрешить ввоз незарегистрированных психотропных лекарств по решению врачебной комиссии

В Россию могут разрешить ввозить незарегистрированные в стране наркотические и психотропные вещества, при условии, что пациенты предоставят справку, что продающиеся в стране лекарства им не подходят.

Соотвествующие поправки, рассказал депутат от «Единой России» Андрей Исаев, подготовили его однопартийцы из Госдумы и Совета Федерации.

Предполагается, что решение о том, что для данного пациента или группы пациентов не подходят те лекарства, которые есть на территории страны, будет принимать врачебная комиссия.

По словам депутата, речь идет только о наркотических и сильнодействующих психотропных препаратах, которые выписывают небольшим группам больных. «Это больные орфанными заболеваниями, редкими заболеваниями, они все состоят на учете, все проходят лечебные комиссии в обязательном порядке», — уточнил он.

Андрей Исаев руководит межфракционной рабочей группы по лекарственному обеспечению граждан и занимает пост заместителя главы фракции «Единой России» в Госдуме.

Известно о нескольких случаях, когда родители больных детей заказывали за границей лекарства, незарегистрированные в России, и становились фигурантами уголовных дел. После очередного такого случая, связанного с лекарством «Фризиум», правительство РФ распорядилось выделить средства для закупки незарегистрированных в России препаратов для детей, содержащих психотропные вещества. Власти РФ также пообещали наладить производство таких лекарств на территории страны.