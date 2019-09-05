Медведев распорядился выделить средства для закупки иностранных психотропных препаратов для детей. В том числе — «Фризиума»
Правительство выделило из своего резервного фонда средства на закупку незарегистрированных в РФ лекарств для детей, содержащих психотропные вещества. Об этом написал в фейсбуке премьер-министр Дмитрий Медведев.
Речь идет о диазепаме, фенобарбитале, мидазоламе в 10 лекарственных формах, которые не производятся в России, а также клобазаме, сообщил Медведев.
До конца 2023 года, добавил он, предполагается наладить выпуск в России всех необходимых для детей обезболивающих лекарств.
Известно о нескольких случаях, когда родители больных детей заказывали за границей лекарства, незарегистрированные в России, и становились фигурантами уголовных дел. Так, в начале августа против жительницы Москвы возбудили уголовное дело о контрабанде психотропных препаратов из-за того, что она купила за рубежом лекарство «Фризиум», содержащее клобазам, для своего сына с эпилепсией. После того, как этот случай получил широкий резонанс, дело было закрыто, а правительство поручило Минздраву оценить потребность в незарегистрированных в РФ лекарствах, содержащих психотропные вещества.