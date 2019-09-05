Правительство выделило из своего резервного фонда средства на закупку незарегистрированных в РФ лекарств для детей, содержащих психотропные вещества. Об этом написал в фейсбуке премьер-министр Дмитрий Медведев.

Речь идет о диазепаме, фенобарбитале, мидазоламе в 10 лекарственных формах, которые не производятся в России, а также клобазаме, сообщил Медведев.

До конца 2023 года, добавил он, предполагается наладить выпуск в России всех необходимых для детей обезболивающих лекарств.

Известно о нескольких случаях, когда родители больных детей заказывали за границей лекарства, незарегистрированные в России, и становились фигурантами уголовных дел. Так, в начале августа против жительницы Москвы возбудили уголовное дело о контрабанде психотропных препаратов из-за того, что она купила за рубежом лекарство «Фризиум», содержащее клобазам, для своего сына с эпилепсией. После того, как этот случай получил широкий резонанс, дело было закрыто, а правительство поручило Минздраву оценить потребность в незарегистрированных в РФ лекарствах, содержащих психотропные вещества.

Читайте также Москвичку задержали за контрабанду запрещенных веществ. Она пыталась получить по почте лекарство для тяжелобольного ребенка