Правительство поручило Минздраву рассмотреть возможность закупок психотропных препаратов за рубежом

Правительство России поручило Минздраву оценить потребность в незарегистрированных в РФ лекарствах, содержащих психотропные вещества, сообщает ТАСС.

По итогам оценки Минздрав должен будет принять решение о закупках из-за рубежа диазепама, фенобарбитала, медозалама в формах, которые не производятся в России, а также клобазама, который в РФ не производится и не зарегистрирован.

В начале августа против жительницы Москвы возбудили уголовное дело о контрабанде психотропных препаратов из-за того, что она купила за рубежом лекарство «Фризиум», содержащее клобазам, для своего сына с эпилепсией. После того, как этот случай привлек внимание СМИ и общественности, дело было закрыто.