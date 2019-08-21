Правительство поручило Минздраву рассмотреть возможность закупок психотропных препаратов за рубежом
Правительство России поручило Минздраву оценить потребность в незарегистрированных в РФ лекарствах, содержащих психотропные вещества, сообщает ТАСС.
По итогам оценки Минздрав должен будет принять решение о закупках из-за рубежа диазепама, фенобарбитала, медозалама в формах, которые не производятся в России, а также клобазама, который в РФ не производится и не зарегистрирован.
К концу октября планируется ввоз не менее 10 тысяч упаковок препаратов иностранного производства для обеспечения нуждающихся детей, сообщили в среду журналистам в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.
В начале августа против жительницы Москвы возбудили уголовное дело о контрабанде психотропных препаратов из-за того, что она купила за рубежом лекарство «Фризиум», содержащее клобазам, для своего сына с эпилепсией. После того, как этот случай привлек внимание СМИ и общественности, дело было закрыто.