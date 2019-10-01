«Это убийство свободы слова». Российские СМИ устроили акцию солидарности с журналисткой Светланой Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма

1 октября российские СМИ — «Эхо Москвы», «Медиазона», «Новая газета», «Дождь», «Такие дела», «Сноб», «МБХ медиа», «7×7», «Псковская губерния», Wonderzine и «МОХ» — одновременно опубликовали открытое письмо псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в публичном оправдании терроризма. Журналисты также постят текст письма в своих личных аккаунтах в соцсетях.

В письме Прокопьева подробно рассказывает о своем уголовном деле — ей грозит штраф до миллиона рублей или до семи лет лишения свободы из-за авторской колонки на радио «Эхо Москвы в Пскове». В ней, рассуждая о теракте в архангельском здании ФСБ, журналистка написала, что государство само создало условия для того, что граждане стали с ним бороться, и возложила ответственность за случившееся на власти.

«Я не признаю вину и считаю свое уголовное дело банальной местью обиженных силовиков… Я не оправдывала терроризм. Я анализировала причины теракта. Я пыталась понять, почему молодой парень, которому жить и жить, решился на преступление-самоубийство. Возможно, я ошиблась в реконструкции его мотивов — и хорошо, если ошиблась! — но никто этого не доказал», — пишет Прокопьева.

По мнению журналистки, власти трактуют любое высказанное мнение как преступление и «это кулак в лицо каждому журналисту нашей страны».

«Мое уголовное дело — это убийство свободы слова. Имея перед глазами мой пример, десятки и сотни других журналистов не решатся вовремя сказать правду», — заключает она.