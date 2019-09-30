Зеленский выступил против публикации украинской версии разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против публикации собственной версии стенограммы разговора с американским лидером Дональдом Трампом.

«Есть определенные нюансы и вещи, которые, как мне кажется, было бы некорректно публиковать», — сказал Зеленский журналистам 30 сентября. Он отметил, что до того, как стать президентом, не был дипломатом, но у него было много подобных разговоров.

Он также заметил, что Украина готова расследовать деятельность Джо Байдена и его сына Хантера, но только по инициативе собственных следственных органов. «Нам нельзя ничего приказать. Мы независимая страна», — добавил Зеленский.

Телефонный разговор Зеленского с Трампом, состоявшийся 25 июля 2019 года, стал поводом для начала процедуры импичмента американского президента. Трампа подозревают в том, что он попросил Зеленского расследовать деятельность Хантера Байдена — сына вероятного кандидата от демократов на президенских выборах 2020 года Джо Байдена.