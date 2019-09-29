Коллекция из 25 автомобилей класса люкс, изъятых у вице-президента и сына правителя Экваториальной Гвинеи Теодорина Обианга Нгемы будет выставлена на аукцион в Швейцарии. Об этом сообщает Reuters.

По оценке аукционного дома Bonhams, который будет вести торги, ориентировочная стоимость коллекция суперкаров составляет 18,5 миллионов швейцарских франков (около 18,7 миллионов долларов США). Торги пройдут в эти выходные.

В списке лотов, которые выставлены на обозрение в гольф-клубе в Женеве — семь автомобилей Ferrari, три Lamborghini, пять Bentley, a также Maserati и McLaren.

Самым заметным лотом станет суперкар Lamborghini Veneno Roadster, который существует лишь в девяти экземплярах. Ожидается, что за него получится выручить не менее 5,2 миллионов франков, сообщает France 24. На капот этой машины Нгема нанес свои инициалы.

Другой крупный лот — автомобиль из лимитированной серии Ferrari, гибридный гоночный суперкар LaFerrari.

Автомобили были конфискованы швейцарским правосудием после открытия в 2016 году дела о финансовых правонарушениях против Нгемы — сына и вероятного наследника диктатора Экваториальной Гвинеи Теодора Обианга Нгемы, который правит страной с 1979 года. В феврале 2019 года швейцарская прокуратура заявила, что снимает обвинения с Нгемы-младшего в обмен на конфискацию автомобилей.