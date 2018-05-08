Конфискованный у бывшего губернатора Сахалина Bentley продан за 6,7 миллиона рублей

Росимущество
06:49, 8 мая 2018
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Автомобиль Bentley Mulsanne, принадлежавший бывшему губернатору Сахалина Александру Хорошавину, продан на аукционе за 6,75 миллиона рублей, сообщило Росимущество.

Реализовать автомобиль удалось лишь со второго раза. На первый аукцион, который прошел в начале года, Bentley Mulsanne был выставлен по стартовой цене в 6,5 миллиона рублей. Победитель торгов не оплатил покупку.

Для второго аукциона стартовая цена Bentley Mulsanne, принадлежавшего Хорошавину, была снижена на 60%, до 2,6 миллиона рублей.

Росимущество сообщило, что победителем аукциона стало юридическое лицо, не став раскрывать никаких иных подробностей.

Денежные средства, полученные от реализации автомобиля, в полном объеме подлежат перечислению в федеральный бюджет.

Росимущество
Губернатор Сахалина Александр Хорошавин в феврале был приговорен к 13 годам лишения свободы строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей. Хорошавин, отправленный в отставку с поста губернатора, виновным себя не признал.
У Хорошавина было конфисковано имущество на общую сумму более 1 миллиарда рублей, в том числе автомобили Bentley Mulsanne и Bentley Continental GT, а также коллекция часов.
Bentley Continental GT также удалось продать лишь со второго раза. В апреле автомобиль ушел с молотка за 5,96 миллиона рублей.
О реализации коллекции часов Хорошавина Росимущество пока не отчиталось.

Дело бывшего губернатора Сахалина

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