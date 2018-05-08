Конфискованный у бывшего губернатора Сахалина Bentley продан за 6,7 миллиона рублей

Автомобиль Bentley Mulsanne, принадлежавший бывшему губернатору Сахалина Александру Хорошавину, продан на аукционе за 6,75 миллиона рублей, сообщило Росимущество.

Реализовать автомобиль удалось лишь со второго раза. На первый аукцион, который прошел в начале года, Bentley Mulsanne был выставлен по стартовой цене в 6,5 миллиона рублей. Победитель торгов не оплатил покупку.

Для второго аукциона стартовая цена Bentley Mulsanne, принадлежавшего Хорошавину, была снижена на 60%, до 2,6 миллиона рублей.

Росимущество сообщило, что победителем аукциона стало юридическое лицо, не став раскрывать никаких иных подробностей.