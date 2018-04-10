Конфискованный у бывшего губернатора Сахалина Bentley продан за 6 миллионов рублей

Автомобиль Bentley Continental GT, принадлежавший бывшему губернатору Сахалина Александру Хорошавину, продан на аукционе за 5,96 миллиона рублей, сообщило Росимущество.

Аукцион, на который был выставлен конфискованный у Хорошавина автомобиль, состоялся 6 апреля. Стартовая цена лота была около 4,4 миллиона рублей.

О покупателе Bentley сообщается лишь, что это юридическое лицо. Оплатить покупку победитель аукциона должен в течение 10 дней, напомнило Росимущество.