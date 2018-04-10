Конфискованный у бывшего губернатора Сахалина Bentley продан за 6 миллионов рублей
Автомобиль Bentley Continental GT, принадлежавший бывшему губернатору Сахалина Александру Хорошавину, продан на аукционе за 5,96 миллиона рублей, сообщило Росимущество.
Аукцион, на который был выставлен конфискованный у Хорошавина автомобиль, состоялся 6 апреля. Стартовая цена лота была около 4,4 миллиона рублей.
О покупателе Bentley сообщается лишь, что это юридическое лицо. Оплатить покупку победитель аукциона должен в течение 10 дней, напомнило Росимущество.
Губернатор Сахалина Александр Хорошавин был задержан в 2015 году по делу о многомиллионых взятках за право заключения госконтрактов. В феврале Хорошавин был приговорен к 13 годам лишения свободы строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей. Бывший губернатор Сахалина виновным себя не признал.
У Хорошавина было конфисковано имущество на общую сумму более 1 миллиарда рублей, в том числе автомобили Bentley Mulsanne и Bentley Continental GT, а также коллекция часов.
Автомобили и часы Росимущество в начале года выставило на аукцион. Bentley Continental GT и часы продать не удалось, а победитель аукциона по продаже Bentley Mulsanne не оплатил покупку.
В конце марта стало известно, что Росимущество повторно выставило автомобили и часы Хорошавина на торги. Цена лотов была скорректирована. О результатах новых аукционов по продаже часов и Bentley Mulsanne Хорошавина Росимущество пока не отчиталось.