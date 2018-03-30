Конфискованные у бывшего губернатора Сахалина часы не удалось продать за 11 миллионов рублей. Цену пришлось снизить на 90%

Ведомости
07:13, 30 марта 2018
Надежный источник

Росимущество не смогло продать с аукциона конфискованные у бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина часы, которые оценивались в 11,4 миллиона рублей, пишут «Ведомости».

Претендентов на карманные часы марки «Urwerk» Ur-1001 Zeit Device Limited Edition 8, выпущенные в восьми экземплярах, не нашлось.

Из-за отсутствия заявок от желающих приобрести часы, их начальная цена, сообщается на сайте Росимущества, снижена на 90%, до 1139290 рублей.

Заявки на новый аукцион, который будет проводиться в электронном виде, Росимущество принимает до 26 апреля.

Как уточняет Росимущество, ранее часы были в употреблении, длительный срок они находятся на хранении. 

Ведомости
Губернатор Сахалина Александр Хорошавин был задержан в 2015 году. Следствие утверждало, что он и его подчиненные получили около 522 миллионов рублей от бизнесменов за право заключения госконтрактов.
В феврале Хорошавин был приговорен к 13 годам лишения свободы строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей. Бывший губернатор Сахалина виновным себя не признал.
У Хорошавина было конфисковано имущество на общую сумму, как сообщалось, 1,1 миллиарда рублей, включая коллекцию часов и автомобили Bentley Mulsanne и Bentley Continental GT. В феврале сообщалось, что Bentley Mulsanne был продан с аукциона за 5,58 миллиона рублей (при начальной цене 2,6 миллиона рублей). Однако победитель аукциона отказался выкупать автомобиль. Оба Bentley повторно выставлены на торги Росимуществом.

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