Конфискованные у бывшего губернатора Сахалина часы не удалось продать за 11 миллионов рублей. Цену пришлось снизить на 90%

Росимущество не смогло продать с аукциона конфискованные у бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина часы, которые оценивались в 11,4 миллиона рублей, пишут «Ведомости».

Претендентов на карманные часы марки «Urwerk» Ur-1001 Zeit Device Limited Edition 8, выпущенные в восьми экземплярах, не нашлось.

Из-за отсутствия заявок от желающих приобрести часы, их начальная цена, сообщается на сайте Росимущества, снижена на 90%, до 1139290 рублей.

Заявки на новый аукцион, который будет проводиться в электронном виде, Росимущество принимает до 26 апреля.