Lamborghini папы римского продали на аукционе за 715 тысяч евро. Полученные деньги понтифик отдаст на благотворительность

Автомобиль Lamborghini Huracan, принадлежавший папе римскому Франциску, на котором он оставил свой автограф, был продан на аукционе Sothebyʼs за 715 тысяч евро.

Полученные деньги будут переданы непосредственно понтифику. Ранее он уже объявил, что пожертвует их на благотворительность: средства будут перечислены в четыре различных благотворительных фонда.