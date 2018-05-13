Lamborghini папы римского продали на аукционе за 715 тысяч евро. Полученные деньги понтифик отдаст на благотворительность
Автомобиль Lamborghini Huracan, принадлежавший папе римскому Франциску, на котором он оставил свой автограф, был продан на аукционе Sothebyʼs за 715 тысяч евро.
€715,000 to be donated to charitable causes across the globe, after the one-of-a-kind #HuracanRWD donated by #Lamborghini to His Holiness @Pontifex sells at @RMSothebys auction! https://t.co/GMGGheOR7c pic.twitter.com/mXYRvzQNcV— Lamborghini (@Lamborghini) May 12, 2018
Полученные деньги будут переданы непосредственно понтифику. Ранее он уже объявил, что пожертвует их на благотворительность: средства будут перечислены в четыре различных благотворительных фонда.
Компания Lamborghini подарила Франциску автомобиль в ноябре 2017 года. Его подогнали непосредственно к зданию Апостольского дворца в Ватикане, где находится резиденция папы.
В оформлении машины использовались традиционные цвета Ватикана. Сам автомобиль выкрашен в белый цвет, а его капот пересекают золотые полосы.
Стоимость серийного Lamborghini Huracan начинается от 170 тысяч евро.