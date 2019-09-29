Конгресс США решил выяснить содержание разговоров Трампа с Путиным. Записи бесед хранят на секретном компьютере

Председатель Комитета разведки Конгресса США Адам Шифф заявил, что Конгресс полон решимости получить доступ к телефонным разговорам Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и другими мировыми лидерами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на интервью Шиффа телеканалу NBC.

Глава комитета объяснил необходимость доступа к разговорам опасениями, что Трамп мог поставить под угрозу национальную безопасность США. Эти подозрения возникли после телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого Трампу угрожает импичмент.

«Я думаю, что первоочередная необходимость заключается в защите национальной безопасности Соединенных Штатов и в том, чтобы выяснить, не подрывал ли президент нашу безопасность в разговорах с другими мировыми лидерами, и в частности, с Путиным, пытаясь, извлечь выгоду для своей [президентской] кампании», — сказал Шифф.

28 сентября газета The New York Times сообщила, что Белый дом строго ограничил распространение протоколов разговоров Трампа с иностранными лидерами, включая Путина и саудовского президента Мухаммеда бен Салмана. Это было сделано после нескольких утечек содержания разговоров в прессу, пишет газета со ссылкой на бывшего сотрудника Белого Дома. Теперь разговоры хранят в засекреченной компьютерной системе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 сентября выразил надежду, что стенограммы конфиденциальных телефонных переговоров лидеров России и США опубликованы не будут. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что после скандальной беседы Трампа с Зеленским «звонить в Вашингтон и вести переговоры стало опасно».