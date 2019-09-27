Высшая школа экономики уволила преподавателя своего лицея после обвинений в растлении подростков

Высшая школа экономики уволила преподавателя лицея при вузе Александра Кузнецова после того, как бывшая ученица обвинила его в сексуальных отношениях со школьницами на прежнем месте работы. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на пресс-службу ВШЭ.

В вузе сообщили, что зафиксировали «факты неэтичного поведения преподавателя, нарушение Кузнецовым необходимой дистанции в отношениях между преподавателем и учениками». В ВШЭ признали поведение Кузнецова неприемлемым.

Кузнецова уволили с 25 сентября после проверки, которую вуз проводил полтора месяца из-за сообщений, что Кузнецов растлевал подростков.

Александр Кузнецов пока не комментировал свое увольнение.