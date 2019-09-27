Высшая школа экономики уволила преподавателя своего лицея после обвинений в растлении подростков
Источник: Открытые медиа
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Высшая школа экономики уволила преподавателя лицея при вузе Александра Кузнецова после того, как бывшая ученица обвинила его в сексуальных отношениях со школьницами на прежнем месте работы. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на пресс-службу ВШЭ.
В вузе сообщили, что зафиксировали «факты неэтичного поведения преподавателя, нарушение Кузнецовым необходимой дистанции в отношениях между преподавателем и учениками». В ВШЭ признали поведение Кузнецова неприемлемым.
Кузнецова уволили с 25 сентября после проверки, которую вуз проводил полтора месяца из-за сообщений, что Кузнецов растлевал подростков.
Александр Кузнецов пока не комментировал свое увольнение.