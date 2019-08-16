Преподавателя лицея ВШЭ обвинили в растлении подростков. Вуз начал проверку

Высшая школа экономики начала служебную проверку после появления сообщений о том, что преподаватель лицея при вузе вступал в сексуальные отношения со школьницами на прежних местах работы. Об этом сообщает «Сноб».

Речь идет об учителе литературы Александре Кузнецове, который работает в лицее с 2015 года. В ВШЭ отметили, что «претензий подобного рода за эти годы по нему не поступало».

Основанием для проверки стали посты в фейсбуке Ольги Старковой, которая рассказала, что в 1996 году у нее, 15-летней ученицы 9-го класса, произошел роман «неплатонического свойства» с Кузнецовым, который преподавал в ее школе № 548. «Унижений, угроз и шантажа со стороны этого человека было более чем. <…> Через год он растлил следующую девочку 15 лет. А потом еще и еще», — написала она.

После этого о своих отношениях с Кузнецовым «Открытым медиа» рассказала на условиях анонимности его бывшая ученица. По ее словам, отношения длились четыре года, «последние два года — исключительно на шантаже и запугивании». Бывший студент педагога рассказал о его романе с первокурсницей Международного независимого эколого-политологического университета в 2004-2005 годах.

Кузнецов обвинения в свой адрес не прокомментировал. Его страницы в соцсетях, указанные на сайте ВШЭ, закрыты.