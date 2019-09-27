Владелец прав на свинку Пеппу подал в суд на крупнейшего производителя игрушек в России

Британская компания Entertainment One UK, владеющая правами на анимационного персонажа свинку Пеппу, подала к российскому производителю игрушек « » иск на 32,9 миллиона рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».

Правообладатель считает, что «Симбат» использовал изображение свинки, похожей на Пеппу, в своих конструкторах, рассказал представитель британской компании в суде Роман Лукьянов. По его словам, «Симбат» не покупал лицензию на использование образа и утверждает, что их персонаж — это не Пеппа.

При этом, отметил Лукьянов, ВЦИОМ провел опрос и выяснил, что больше половины из 1,5 тысячи респондентов считают, что на конструкторе «Симбата» изображена именно свинка Пеппа.

Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск 18 октября. Третьим лицом по делу проходит «Яндекс.Маркет».

В «Симбате» пока иск не комментировали.

Мультсериал «Свинка Пеппа» выходит в Великобритании с 2004 года. Мультфильм был переведен на 40 языков и показан более чем в 180 странах мира.

В августе 2019 года американский производитель игрушек Hasbro объявил, что собирается купить компанию Entertainment One, владеющую правами на мультсериал «Свинка Пеппа».