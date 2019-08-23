Производитель игрушек Hasbro купит владельца мультсериала «Свинка Пеппа» за четыре миллиарда долларов
Американский производитель игрушек Hasbro купит канадскую компанию Entertainment One, которой принадлежат права на популярный детский мультсериал «Свинка Пеппа». Об этом сообщается на сайте Hasbro.
Ожидается, что сделка будет закрыта в четвертом квартале 2019 года. Ее сумма составит четыре миллиарда долларов.
Покупка Entertainment One добавит в портфель брендов Hasbro международно известные семейные и детские развлекательные шоу, сообщается в пресс-релизе производителя игрушек.
Entertainment One — дистрибьютор кинофильмов, телесериалов и другого развлекательного контента. Он, в частности, владеет правами на мультсериал «Свинка Пеппа», выпускаемый в Великобритании с 2004 года. Мультфильм был переведен на 40 языков и показан более чем в 180 странах мира.
Hasbro — крупнейшая в мире компания по производству игрушек, основанная в 1923 году в США. Ей принадлежат права на выпуск игрушек под такими брендами как My Little Pony, «Трансформеры», «Звездные войны». Также Hasbro владеет правами на настольную игру «Монополия».