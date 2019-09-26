Гей-пара с приемными детьми, уехавшая из России из-за уголовного преследования, запросила политическое убежище в США

Россияне Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев запросили политическое убежище в США после обысков, прошедших по делу об усыновлении их двоих детей, сообщила ЛГБТ-группа «Выход».

Ваганов и Ерофеев решили не возвращаться в Россию, чтобы обеспечить безопасность своих сыновей. С началом учебного года дети пошли в американскую школу, отметили в ЛГБТ-группе «Выход».

Андрей Ваганов сообщил в фейсбуке, что семья три недели живет в штате Вашингтон.

В июле Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности против сотрудников органов социальной защиты из-за того, что на воспитании у двоих мужчин в Москве находятся усыновленные мальчики. В СК заявили, что гей-пара «пропагандирует нетрадиционные отношения» и наносит вред «нравственному и духовному развитию» детей. Тогда же у самой пары и их родственников прошли обыски.