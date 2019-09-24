Прокуратура защитила право четвероклассника носить прическу как у Златана Ибрагимовича. Директор хотела выгнать его из школы
Прокуратура Сосновоборска в Красноярском крае признала, что директор местной школы нарушила закон «Об образовании», когда предложила родителям четвероклассника перевести его на домашнее обучение из-за прически.
В прокуратуре посчитали недопустимым, что руководство школы пыталось ограничить право школьника на самовыражение. Кроме того, ведомство раскритиковало директора за то, что она разрешила журналистам поговорить с 10-летним школьником без согласия его родителей.
Прокуратура опротестовала положения устава школы, запрещающего «экстравагантные стрижки и прически». На имя директора школы внесли представление.
В начале сентября руководство школы в Сосновоборске пригрозило перевести на домашнее обучение ученика четвертого класса Прохора Ильиных из-за его прически как у футболиста Златана Ибрагимовича. После этого в защиту школьника выступило местное министерство образования и многие представители российского футбола.