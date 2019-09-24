Пользователям «ВКонтакте» позволят заработать на рекламе товаров AliExpress

«ВКонтакте» и Aliexpress запустили совместную партнерскую программу, в рамках которой пользователи российской соцсети смогут делать обзоры товаров китайского онлайн-ритейлера и получать за это комиссию с продаж.

Пока в тестировании участвует ограниченный круг авторов, но заявку на участие может подать любой желающий через сообщество Shopping Authors, говорится в пресс-релизе соцсети, поступившем в редакцию «Медузы».

Для получения комиссии нужно использовать ссылки из приложения AliExpress в соцсети. По данным The Bell, вознаграждение пользователям может составить до 90% от цены покупки.

Одновременно с запуском программы во «ВКонтакте» появилась возможность прикреплять товары прямо к фотографиям, историям и статьям, что позволит делать покупки в один клик.