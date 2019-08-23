AliExpress разрешил покупателям из России бесплатно возвращать товары без объяснения причин

Китайская торговая онлайн-площадка AliExpress ввела с 23 августа для покупателей из России бесплатную услугу безусловного возврата товаров, сообщает РБК со ссылкой на представителя компании.

После получения товара у покупателя будет две недели на то, чтобы его вернуть. Для этого нужно открыть на сайте AliExpress «спор» через службу поддержки и получить код для возврата. Ранее нужно было аргументировать возврат и оплачивать обратную пересылку.

На первом этапе услуга затронет около 10 тысяч товаров, затем — весь ассортимент. Сколько продлится первый этап, не уточняется. При этом нельзя вернуть смартфоны, электронные компоненты для гаджетов, нижнее белье и свадебные платья, сшитые на заказ.

Гендиректор AliExpress в России Лю Вэй считает, что новая услуга позволит россиянам решиться на дорогие покупки. Сейчас средний чек покупки на AliExpress составляет 9-10 долларов.

Россия стала первой страной после Китая, где AliExpress разрешил возвращать товары без объяснения причин.

AliExpress — самый популярный интернет-магазин с китайскими товарами в России. Каждый год покупки на нем совершают около 20 миллионов россиян.