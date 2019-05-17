AliExpress начнет доставлять посылки в пункты выдачи в магазинах X5 Retail Group

Китайская торговая онлайн-площадка AliExpress начнет доставлять товары в пункты выдачи и постаматы магазинов X5 Retail Group, которой принадлежат сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель».

Как пишут «Ведомости», соответствующее соглашение подписали компания «X5 омни», которая развивает почтовые сервисы X5 Retail Group, и Cainiao, «дочка» Alibaba Group.

Тестовая доставка заказов начнется в июне.

Ранее X5 Retail Group договорилась с интернет-магазином Ozon о партнерстве, в рамках которого будут открыты несколько тысяч постаматов и пунктов выдачи заказов, а клиенты Ozon смогут получать на кассах «Пятерочек» товары. X5 также создала совместные предприятия для развития сети постаматов с Совкомбанком и PickPoint.