В российских магазинах начнут продавать товары с AliExpress

Китайский интернет-магазин AliExpress начнет поставлять товары в региональные торговые сети России. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель AliExpress Антон Пантелеев.

По его словам, уже достигнута договоренность с сетью магазинов техники и электроники «Астмаркет», работающей в Поволжье и Южном федеральном округе. В финальной стадии находятся переговоры с сетями в Краснодарском крае и Свердловской области.

Кроме того, AliExpress обсуждает сотрудничество с крупным продовольственным ритейлером «Дикси»; в магазины сети могут поставлять сезонные непродовольственные товары с китайской площадки.

Сотрудничество с небольшими сетями позволит AliExpress охватить новую региональную аудиторию в России, заявил Пантелеев. По его словам, с помощью поставок в магазины компания рассчитывает обеспечить около 10% в обороте российского бизнеса.

AliExpress — самый популярный интернет-магазин с китайскими товарами в России. Через него регулярно (один раз в год и чаще) совершают покупки около 20 миллионов россиян.