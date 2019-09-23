Никита Ефремов и Юлия Снигирь снимутся в сериале об «ангарском маньяке»

Главные роли в сериале «Хороший человек» Константина Богомолова, в основу сюжета которого положена история поимки «ангарского маньяка», сыграют Никита Ефремов и Юлия Снигирь. Об этом «Медузе» сообщил видеосервис «Start», по заказу которого снимается сериал.

Ефремов исполнит роль персонажа Ивана Крутихина, а Снигирь — следователя Евгении Ключевской, которая приезжает из Москвы в тихий провинциальный город Рубежный «проверить информацию о существовании серийного убийцы».

Также в сериале сыграют Андрей Бурковский, Александра Ребенок, Ксения Собчак, Константин Мурзенко, Александр Семчев, Дарья Жовнер и другие.

Оператором выступает Александр Симонов, а художником-постановщиком — Лариса Ломакина. Съемки проекта уже стартовали. Фильм будет состоять из восьми серий. Дата премьеры пока не назначена.

«Ангарским маньяком» называют бывшего милиционера из Ангарска (Иркутская область) Михаила Попкова. В 2015-м его приговорили к пожизненному заключению за 22 убийства. В 2017-м он был признан виновным в еще 60 убийствах и получил второй пожизненный срок.

Специальный корреспондент «Медузы» Саша Сулим подробно рассказывала про историю «ангарского маньяка», брала интервью у него самого и следователя по его делу.