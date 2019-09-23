Мэрия Москвы обязала всех агрегаторов такси передавать в общую базу сведения о водителях

Мэрия Москвы внесла изменения в правила сбора информации о такси ото всех компаний-агрегаторов. Теперь они впервые должны будут сообщать информацию о водителях. Новые поправки внесены в документ, действующий с 2017 года, внимание на это обратил «Коммерсант».

Если раньше агрегаторы должны были только сообщать, где сейчас находится машина, везет ли она пассажира, а также госномер и номер лицензии, то теперь перечень данных выглядит так:

местоположение такси с уточненным ,

номер лицензии такси,

госномер машины,

номер полиса ОСАГО и срок его действия,

перечень вписанных в полис ОСАГО лиц,

персональные водителей.

В подписанном мэром Сергеем Собяниным документе не уточняется, для чего власти будут собирать данные о водителях и будет ли это как-то отслеживаться в реальном времени.

Собеседник «Коммерсанта» в одном из агрегаторов заметил, что с отраслью новый документ не обсуждался, а затраты на передачу данных будут возложены на потребителей. Также неясно, что делать, если водитель не согласится на обработку своих данных.

Весной 2019 года крупнейшие агрегаторы такси сами объявили, что хотят создать единую базу данных о водителях. Это нужно, чтобы фиксировать время работы водителей и не позволять им перерабатывать, когда один и тот же человек зарегистрирован сразу в нескольких агрегаторах.