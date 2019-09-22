Командир самолета, севшего на кукурузное поле в Подмосковье, вернулся к полетам

Командир самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов, лайнер на кукурузное поле в Подмосковье, вернулся к полетам. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на авиакомпанию.

Второй пилот самолета Георгий Мурзин остается на больничном. Во время аварийной посадки он получил ушибы.

21 сентября экипаж аварийно севшего самолета получил ключи от однокомнатных квартир в Екатеринбурге.