Британец, отравившийся «Новичком», планирует подать к России иск на один миллион фунтов

Житель Великобритании Чарли Роули, пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом « » в Эймсбери, планирует подать к России иск на один миллион фунтов стерлингов. Об этом он сообщил таблоиду The Daily Mirror.

Чарли Роули рассказал, что случившееся серьезно повлияло на его жизнь. «Я хочу справедливости», — отметил он.

Адвокат британца Патрик Магуаир, в свою очередь, сообщил, что Роули хочет узнать, что стало причиной отравления и смерти его подруги Дон Стерджесс. Адвокат отметил, что рассматривает подачу иска против России как один из возможных вариантов для своего подзащитного.

В апреле Чарли Роули сообщил, что хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Он сделал такое заявление после того, как посетил посольство России в Великобритании, чтобы узнать, зачем российские власти отравили его и его подругу Дон Стерджесс. Роули говорил, что не получил ответов.