«Я на свободе». Павел Устинов поблагодарил всех за поддержку

Фигурант «московского дела» Павел Устинов, отпущенный из СИЗО вечером 20 сентября, поблагодарил тех, кто его поддерживал. Его видеообращение появилось в канале «МБХ Медиа».

«Я благодарю всех, всю общественность. И Константина Аркадьевича Райкина, и Александра Паля — за то что он запустил всю эту [правозащитную] кампанию, и активно развивал эту деятельность. Саша, спасибо тебе большое!», — сказал Устинов. Он признался, что готов общаться с журналистами и отвечать на вопросы, но сейчас хочет немного отдохнуть.

Павла Устинова признали виновным по статье о нападении на сотрудника Росгвардии после задержания на акции протеста 3 августа. Его приговорили к 3,5 года колонии. По версии следствия, Устинов при задержании спровоцировал вывих плеча у росгвардейца. Сам актер говорил, что не сопротивлялся при задержании и это подтверждается видеозаписями.