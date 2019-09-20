Вышла iOS 13 c темным режимом и сервисом видеоигр Arcade

Компания Apple выпустила новую версию мобильной операционной системы iOS 13. Ее можно установить на все смартфоны, начиная с iPhone 6S.

В iOS появился новый темный режим, меняющий вид всех приложений. Компания переработала многие стандартные приложения («Фото», «Карты», «Заметки», «Напоминания», браузер Safari), повысив их производительность.

Кроме того, запустился сервис подписки на игры Arcade — в нем представлены более 100 видеоигр, отобранных Apple. В России подписка стоит 199 рублей в месяц (первый месяц пользования — бесплатный).

20 сентября в России стартовали продажи iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Новые модели айфонов стоят от 59 990 рублей, 89 990 рублей и 99 990 рублей соответственно.