В новой бета-версии iOS 13 появилась функция автокоррекции взгляда. Как она работает: если собеседник при видеочате по FaceTime смотрит не в камеру, а на экран, мессенджер автоматически «редактирует» видеопоток. Так, будто вам по-прежнему смотрят прямо в глаза!

Имитация зрительного контакта возможна благодаря обновленной версии ARKit — инструмента для разработки приложений с дополненной реальностью. FaceTime в последней бета-версии iOS 13 как раз использует ARKit для создания 3D-сканов лица. Таким образом программа узнает «координаты» глаз и корректирует направление взгляда.

Ниже пример: слева мужчина смотрит на экран телефона в обычную камеру. Справа — тоже на экран, но уже в FaceTime (а кажется, будто в глаза собеседнику).

Как это выглядит на видео. Сравните с видеочатами по FaceTime на iOS 12.

MacRumors

У автокоррекции взгляда есть и свои проблемы — новая функция слегка искажает картинку. Это заметно, если провести чем-нибудь в области глаз. Вот, допустим, что происходит с дужкой очков.

Автокоррекция пытается «исправить» даже солнечные очки.

Функцию можно включить и выключить в настройках FaceTime. Сейчас автокоррекция взгляда работает на iPhone XS и iPhone XS Max. Неизвестно, будет ли эта функция доступна на других устройствах с iOS и появится ли ее поддержка в групповых чатах FaceTime.