Страховая компания заплатит 46 миллионов долларов за посадку самолета «Уральских авиалиний» на кукурузное поле

Страховая выплата за самолета A321 «Уральских авиалиний» в кукурузное поле в Подмосковье составит 46,1 миллиона долларов. Об этом заявил Илья Кабачник — замдиректора компании «АльфаСтрахование», которая страховала самолет.

В указанную сумму входит только убыток за потерю лайнера, но не компенсации пассажирам, сообщает РБК. Как следует из данных издания, выплата за А321 станет крупнейшей для российского рынка авиастрахования за год. «АльфаСтрахование» еще не рассчиталась по ней полностью, пишут «Ведомости».

Компенсация за в аэропорту Шереметьево SSJ100 составила 43,5 миллиона долларов (лайнер был застрахован в «АльфаСтраховании» и «Согазе»).