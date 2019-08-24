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Приземлившийся на кукурузное поле в Подмосковье A321 разрезали на части. Фотография

Источник: Meduza
В Подмосковье продолжаются работы по демонтажу самолета A321 «Уральских авиалиний», который 15 августа <a href="https://meduza.io/feature/2019/08/15/piloty-uralskih-avialiniy-posadili-airbus-na-kukuruznoe-pole-srazu-posle-vzleta-eto-kruche-chuda-na-gudzone" target="_blank">совершил аварийную посадку</a> на кукурузном поле после столкновения со стаей птиц. Фрагменты самолета <a href="https://tass.ru/proisshestviya/6795253" target="_blank">начали вывозить</a> с поля. Их будут хранить в ангаре пока идет следствие, а затем утилизируют. Использовать части самолета, например, сделать из них сувениры, невозможно, так как A321 был взят в лизинг и находится под таможенным контролем, <a href="https://www.interfax.ru/russia/673837" target="_blank">заявили</a> в «Уральских авиалиниях».
В Подмосковье продолжаются работы по демонтажу самолета A321 «Уральских авиалиний», который 15 августа совершил аварийную посадку на кукурузном поле после столкновения со стаей птиц. Фрагменты самолета начали вывозить с поля. Их будут хранить в ангаре пока идет следствие, а затем утилизируют. Использовать части самолета, например, сделать из них сувениры, невозможно, так как A321 был взят в лизинг и находится под таможенным контролем, заявили в «Уральских авиалиниях».
Валерий Мельников / Sputnik / Scanpix / LETA