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Приземлившийся на кукурузное поле в Подмосковье A321 разрезали на части. Фотография
10:38, 24 августа 2019
Источник: Meduza
В Подмосковье продолжаются работы по демонтажу самолета A321 «Уральских авиалиний», который 15 августа
совершил аварийную посадку
на кукурузном поле после столкновения со стаей птиц. Фрагменты самолета
начали вывозить
с поля. Их будут хранить в ангаре пока идет следствие, а затем утилизируют. Использовать части самолета, например, сделать из них сувениры, невозможно, так как A321 был взят в лизинг и находится под таможенным контролем,
заявили
в «Уральских авиалиниях».
Валерий Мельников / Sputnik / Scanpix / LETA
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