СК передал в Росгвардию жалобу Дарьи Сосновской, которую на акции 10 августа ударил полицейский

Следственный комитет передал в Росгвардию заявление Дарьи Сосновской, которая пожаловалась, что на акции ее ударил полицейский. О получении соответствующего уведомления «Медузе» рассказала сотрудничающая с «Зоной права» адвокат Татьяна Молоканова.

Замглавы следственного отдела по Басманному району по фамилии Глазырин направил материалы для проведения служебной проверки начальнику инспекции по личному составу московского управления Росгвардии.

Почему служебная проверка в связи с жалобой на полицейского будет проводиться в Росгвардии, в документе не уточняется. Ранее в Росгвардии уже говорили, что их сотрудники к этому не причастны.

После задержания Сосновской 10 августа у нее зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение, а также ушиб мягких тканей. Момент, когда полицейский бьет ее кулаком в живот, попал на видео.