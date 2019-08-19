Суд вернул в полицию административный протокол Дарьи Сосновской, которую ударил полицейский на акции 10 августа

​Таганский районный суд вернул в полицию протокол об административном нарушении, составленный на Дарью Сосновскую, которую на полицейский ударил в живот.

В протоколе, объяснила «Медиазоне» помощница судьи Юлии Смолиной Анастасия Логвинова, были выявлены недостатки.

Адвокат Сосновской Татьяна Молоканова сообщила «Открытым медиа», что изначально настаивала на прекращении административного производства в связи с отсутствием состава правонарушения. По словам адвоката, на видеозаписях отсутствует подтверждение того, что Сосновская якобы «скандировала в составе группы лиц».

Адвокат добавила, что намерена добиваться привлечения к ответственности полицейского, ударившего ее подзащитную.

На Дарью Сосновскую был составлен протокол о нарушении порядка проведения митинга. Ей грозит штраф до 20 тысяч рублей или обязательные работы сроком до 40 часов.

При задержании полицейские ударили Сосновскую в живот и по голове. Врачи зафиксировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы.

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