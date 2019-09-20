«Коммерсант» узнал о мошеннических предложениях присоединиться к блокчейн-платформе Telegram. У проекта пока нет даже даты запуска

В фейсбуке начали появляться мошеннические рекламные объявления, предлагающие присоединиться к блокчейн-платформе Telegram Open Network ( ) Павла Дурова, у которой пока нет даже официальной даты запуска.

В рекламе, сообщает «Коммерсант», используется образ Павла Дурова, а пост, продвигаемый аккаунтом «Успешный инвестор», ведет на сайт, дизайн которого маскируется под РБК. В публикацию встроена форма якобы для регистрации на платформе TON, в которую предлагается ввести личные данные, в том числе адрес электронной почты и телефон. Реклама обещает, что после регистрации пользователь сможет зарабатывать по 10-15 тысяч рублей в день.

Правила Facebook, напоминает «Коммерсант», запрещают объявления, продвигающие «схемы быстрого обогащения». Однако, указывают опрошенные изданием эксперты, из-за того, что реклама премодерируется в автоматическом режиме, подобные объявления все же появляются в соцсети.

Предполагается, что блокчейн-платформа Telegram Open Network будет запущена осенью 2019 года. Точная дата запуска пока не объявлена. По данным The New York Times, в соглашениях с инвесторами блокчейн-платформы прописано, что Telegram обязуется запустить TON до 31 октября 2019 года либо вернуть деньги.