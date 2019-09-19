Жителей Петербурга через соцсети позвали на митинги «за честно прошедшие выборы». За участие предлагают 600 рублей

Жители Петербурга стали получать во «ВКонтакте» сообщения с предложением прийти 21 и 22 сентября на согласованные митинги «за честно прошедшие выборы». Как сообщает «Бумага», петербуржцам предлагают заплатить 600 рублей за посещение акций.

Некий «Никита В.», рассылающий сообщения, рассказал изданию, что ему нужно привести на митинг 130 человек. По его словам, митинг поддерживает депутат Госдумы из Петербурга Виталий Милонов.

Милонов сообщил, что является соорганизатором двух митингов. Депутат подчеркнул, что не знает о плате за посещение акций. По его словам, он также не знает «Никиту В.», который приглашает людей.

Ранее о проведении митингов 21 и 22 сентября в Петербурге не сообщалось. Где они пройдут, неизвестно.

В Петербурге 8 сентября прошли выборы губернатора города, на которых победил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Беглов.

Тогда же в Петербурге прошли выборы муниципальных депутатов. Итоги голосования пока не объявляли.