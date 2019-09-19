В Петербурге за день напали на двоих кандидатов в депутаты

Двое кандидатов в муниципальные депутаты в Петербурге подверглись нападению 18 сентября, сообщает «Медиазона».

Первой пострадала кандидат от штаба Алексея Навального в Петербурге Ульяна Тимофеева, которая баллотировалась в округе Новоизмайловский. На нее напали, когда она пришла в муниципалитет за протоколом об итогах голосования. Женщина, находившаяся в здании, толкнула ее, из-за чего Тимофеева ударилась о стену.

Вторым пострадал кандидат Андрей Стариков, также выдвигавшийся в депутаты в этом округе. Он собирался встретиться с главой окружного избиркома Евгением Савиком, для чего пришел в офис его магазина, утверждает член Либертарианской партии Денис Луговский. Там на кандидата напал брат главы избиркома, который стал бросать в него камни. Чтобы избежать драки, Стариков применил перцовый баллон.

Оба пострадавших кандидата добиваются пересмотра результатов голосования в округе Новоизмайловский, где несколько дней не работает избирком.

Итоги выборов муниципальных депутатов, прошедших в Петербурге 8 сентября, до сих пор не объявлены.