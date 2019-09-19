В Москве возобновились пикеты в поддержку Павла Устинова

19 сентября у здании администрации президента РФ в Москве началась серия одиночных пикетов в поддержку актера Павла Устинова, приговоренного к трем с половиной годам колонии по делу о нападении на сотрудника Росгвардии во время акции протеста 3 августа.

По состоянию на 13:00 мск, сообщил корреспондент RTVi с места событий, в очереди на пикет стоят около 30 человек.

Первые одиночные пикеты в поддержку Павла Устинова прошли у здания администрации президента 18 сентября.

Утром 19 сентября стало известно, что прокуратура Москвы направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения Павлу Устинову еще до рассмотрения апелляции на его приговор. Рассмотрение прошения назначено на 20 сентября.