Мэрия Москвы согласовала митинг на проспекте Сахарова в поддержку фигурантов «московского дела»

Московские власти согласовали проведение 28 сентября на проспекте Сахарова митинга численностью до 20 тысяч человек. Соответствующий ответ из мэрии опубликовал в своем твиттере представитель Либертарианской партии Михаил Светов.

По его словам, митинг пройдет в поддержку фигурантов , и всех политзаключенных.

Как рассказали «Медузе» в Либертарианской партии, уведомление о митинге на Сахарова было подано 13 сентября, но сначала мэрия ответила отказом, предложив провести мероприятие в Марьино.

В Москве с середины июля проходили протестные акции в поддержку независимых политиков, не допущенных до выборов в Мосгордуму. Некоторые из задержанных на акциях 27 июля и 3 августа стали фигурантами так называемого «московского дела» и получили реальные тюремные сроки.

В сентябре, после вынесения приговора еще одному фигуранту дела Павлу Устинову, в России вновь развернулась общественная кампания в поддержку осужденных.