Митинг в Москве в поддержку фигурантов «московского дела» по требованию мэрии перенесли на 29 сентября

Митинг в поддержку фигурантов « », и всех политзаключенных пройдет в Москве на проспекте Сахарова 29 сентября, а не 28 сентября, как планировалось ранее. Об этом в твиттере сообщил член Либертарианской партии Михаил Светов.

Дату митинга перенесли по требованию мэрии Москвы. Чиновники уведомили организаторов, что 28 сентября ожидается проведение мотофестиваля.

Мэрия согласовала заявку партии на митинг 29 сентября.