Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на восемь суток

Мещанский суд Москвы отправил директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова под административный арест, сообщает «Медиазона». Он отбудет восемь суток ареста, назначенные ему в августе.

Бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков ранее говорил, что Жданова в июле-августе дважды отправляли под арест, а «остальные протоколы ему „припасли“ на будушее».

9 августа Жданову назначили десять суток ареста за призывы к участию в акции протеста 27 июля в Москве, но он провел в заключении только два дня.

В августе в отношении Ивана Жданова возбудили уголовное дело о злостном неисполнении решения суда из-за отказа ФБК удалить из интернета фильм « ».

В августе также было возбуждено уголовное дело об отмывании денег в ФБК. Изначально в деле фигурировала сумма «порядка миллиарда рублей». Позднее она снизилась до 75 миллионов рублей. В рамках дела следователи наложили арест на счета ФБК и провели обыски у сотрудников фонда.