Прокурор попросил вернуть из суда дело Айдара Губайдулина. Его обвиняют в том, что он бросил бутылку, не попавшую в полицейского

В Мещанском суде Москвы прокурор попросил вернуть в прокуратуру дело Айдара Губайдулина — одного из фигурантов . Его обвиняют в покушении на насилие против полицейского за бросок пластиковой бутылки. Эта бутылка ни в кого не попала.

Помимо этого сторона обвинения попросила изменить меру пресечения, освободив Губайдулина из СИЗО под подписку о невыезде. Судья Олеся Менделеева удалилась на решение.

17 сентября на первом заседании по делу Губайдулина суд начал исследовать материалы, но затем судья Менделеева объявила перерыв на день.

«Медиазона» подробно описывала дело Айдара Губайдулина. По словам адвоката Максима Пашкова, главный спор в деле идет о том, была брошенная пластиковая бутылка пустой либо полной. По версии защиты, пустая бутылка весом 20 граммов не могла даже теоретически причинить никакого вреда.