Анатолий Кучерена объявил, что будет защищать Павла Устинова. Адвокат самого Устинова это не подтвердил

Адвокат Анатолий Кучерена объявил, что будет защищать актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года по статье о применении насилия против росгвардейца. «Я сегодня же вступаю в дело», — приводит его слова «Интерфакс».

О вступлении в дело Кучерену попросил худрук «Сатирикона» Константин Райкин, рассказал актер «Интерфаксу» и подтвердил сам адвокат. «Мы надеемся, что он как высокий профессионал это дело сможет повернуть в сторону справедливости и правильного решения», — сказал Райкин агентству.

Кучерена, по его собственным словам, уже начал знакомиться с материалами дела. Своей первой задачей адвокат назвал ходатайство об освобождении Устинова из-под стражи.

При этом защищавший Устинова в суде адвокат Дмитрий Чешков сказал «Медузе», что соглашение с Кучереной пока не заключено, хотя тот действительно обращался с таким предложением к родственникам подсудимого. Кучерена также пока не обращался к Чешкову за материалами (в суде материалы можно получить только после заключения соглашения), добавил адвокат.