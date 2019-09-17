Посольство России в США: «небылица» Yahoo News об участии посольских дач в слежке за ФБР угрожает безопасности дипломатов

Посольство России в США заявило, что публикация издания Yahoo News о связи российских дипломатов со слежкой за ФБР «представляет прямую угрозу для безопасности» дипломатов и членов их семей.

Дипмиссия обратится в Госдеп, допуская, что статья может «привести к актам насилия в отношении сотрудников посольства и их близких».

Сведения, приведенные в материале издания, в посольстве назвали «небылицей».

В посольстве добавили, что США «через шпиономанию пытаются оправдать захват российской дипсобственности». В публикации Yahoo News говорилось, что посольские дачи в Мэриленде и Нью-Йорке, закрытые США, использовали для перехвата засекреченных сообщений ФБР.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что статья о слежке России за ФБР вышла «в очень интересный период, который называется „до выборов президента США остался ровно год“».

В сентябре СМИ сообщили, что в 2017 году в США переехал Олег Смоленков, более пяти лет проработавший в администрации президента РФ. Его считают осведомителем ЦРУ США. Сейчас он живет под защитой американских спецслужб. Российских чиновников, допустивших бегство Смоленкова, наказали «вплоть до увольнения».