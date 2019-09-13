«Интерфакс» узнал о наказании чиновников за бегство сотрудника администрации президента Олега Смоленкова

Должностные лица, допустившие выезд за границу предполагаемого осведомителя ЦРУ, сотрудника администрации президента РФ Олега Смоленкова, наказаны, сообщил источник «Интерфакса».

Смоленков в 2017 году выехал с семьей на отдых в Черногорию и в Россию уже больше не вернулся. Как указал источник агентства, Смоленкову разрешили поехать в отпуск, несмотря на то, что в тот момент действовал запрет на выезд российских чиновников в Черногорию.

Действия должностных лиц, разрешивших поездку Смоленкова, «были квалифицированы как безответственность и ослабление контроля», заявил собеседник агенства. «Некоторые из них понесли наказание — вплоть до увольнения», — добавил он.

Олег Смоленков — бывший сотрудник администрации президента России и предполагаемый осведомитель ЦРУ США. Покинул Россию в 2017 году и перебрался в США, где, по данным СМИ, живет под защитой американских спецслужб. После его исчезновения в России возбудили уголовное дело об убийстве.

Несколько источников ранее сообщали, что Смоленков перестал выходить на связь после того, как отправился с семьей в отпуск в Черногорию. По данным «Ведомостей», первоначально предполагалось, что со Смоленковым произошел какой-то несчастный случай, а лишь потом возникли подозрения, что он сбежал.

Власти России официально отвергают предположения, что Смоленков мог работать на ЦРУ, заявляя, что речь идет о «классической пропаганде».

В конце 2016 года отношения между Россией и Черногорией ухудшились после того, как черногорские правоохранительные органы объявили, что в стране при участии агентов ГРУ готовились беспорядки. Россия эти обвинения категорически отрицала.