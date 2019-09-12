МИД России обратился в Интерпол из-за пропажи сотрудника Кремля Олега Смоленкова. Его называли шпионом ЦРУ

МИД России обращался в Интерпол из-за сообщений СМИ о том, что пропавший сотрудник администрации президента РФ Олег Смоленков находится в США. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова назвала «классической пропагандой» публикации о том, что Смоленков работал на ЦРУ. По ее мнению, это связано с предвыборной кампанией в США.

Захарова считает, что телеканал CNN, первый сообщивший о предполагаемом шпионе в Кремле, «пытался выстрелить» по президенту США Дональду Трампу, а «попал» по Бараку Обаме.

Олег Смоленков — бывший сотрудник администрации президента России и предполагаемый осведомитель ЦРУ США. Покинул Россию в 2017 году и перебрался в США, где, по данным СМИ, живет под защитой американских спецслужб. После его исчезновения в России возбудили уголовное дело об убийстве. «Ведомости» писали, что ФСБ и СВР ранее обнаружили местонахождение Смоленкова.