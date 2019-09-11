«Ведомости»: предполагаемый агент ЦРУ пять лет работал в администрации Путина

Предполагаемый шпион ЦРУ США не менее пяти лет работал в аппарате помощника президента России по внешней политике Юрия Ушакова. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к спецслужбам.

Смоленков также работал в посольстве России в США, когда послом был Ушаков, а затем в аппарате правительства РФ, где Ушаков был заместителем руководителя.

В администрации президента, утверждает источник, Смоленков имел доступ «к весьма чувствительной информации», в том числе к сведениям спецслужб. Другой источник «Ведомостей» в силовых структурах сказал, что у Смоленкова не было доступа к секретным данным, но он мог узнать такую информацию в разговорах с коллегами.

Журналисты разных изданий пытались пообщаться со Смоленковым в его доме в Стаффорде, штат Виргиния, где он сейчас живет. Когда туда приехал корреспондент NBC News, к нему подошли предполагаемые агенты правительства США с вопросом, что ему нужно. После приезда журналиста Daily Beast семья Смоленкова спешно покинула дом, утверждает РИА Новости со ссылкой на соседа бывшего чиновника.