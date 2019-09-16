В 2016 году США закрыли две дачи посольства России. Yahoo News выяснили, что там были центры слежения за ФБР

Высылка российских дипломатов из США, 31 декабря 2016 года Paul J. Richards / AFP / Scanpix / LETA

В декабре 2016 года власти США объявили о России в Нью-Йорке и Мэриленде и высылке 35 российских дипломатов. Официально сообщалось, что США пошли на такой шаг из-за предполагаемого вмешательства России в американские выборы. Но, как утверждает издание Yahoo News со ссылкой на источники, одной из причин стало то, что дачи, а также некоторые из высланных дипломатов участвовали в «дерзкой контрразведывательной операции России» в США.

Дачи использовали для перехвата засекреченных сообщений ФБР. Это позволило спасти российских шпионов от разоблачения в США, говорят источники издания. По их словам, спецоперация России в США началась вскоре после того, как в 2010 году американские власти сеть из десяти российских разведчиков.

Используя посольские дачи и другие методы, как утверждают источники Yahoo News, россияне смогли расшифровать определенные виды защищенной связи. Помимо этого россияне стали успешно находить устройства, которые использовали американские спецслужбы для слежки за шпионами, утверждают источники. Кроме того, в американских правительственных кругах опасались, что российские шпионы, подбираясь вплотную к правительственным комплексам, могли проникнуть даже в компьютеры, .

Российские шпионы в Нью-Йорке, Вашингтоне, Сан-Франциско и других городах, по словам бывших американских чиновников, стали получать сведения о местонахождении секретных агентов ФБР, занимающихся наблюдением, и, предположительно, расшифрованные сообщения американских агентов.

Бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ назвал действия России крупномасштабной попыткой проникнуть в «самые чувствительные операции» США. Эта операция вынудила ЦРУ и ФБР отказаться от своих шпионов в России, а также усилить контроль за ключевыми объектами США в Вашингтоне и других местах.

Пересказал Александр Бакланов